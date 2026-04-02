Іран може вийти з війни ще сильнішим, - Reuters

Трамп обіцяє завершити швидко

У зверненні до нації президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "на шляху до виконання всіх військових цілей Америки найближчим часом, дуже скоро".

Раніше в інтерв'ю Reuters він сказав, що США завершать війну "досить швидко" і натякнув, що готовий зупинити її навіть без угоди з Іраном.

Водночас Трамп не виключив ескалації - якщо Тегеран не піде на поступки, США можуть завдати ударів по іранській енергетичній та нафтовій інфраструктурі.

Чому закінчення без угоди небезпечне

"Проблема полягає в припиненні війни без реального результату. Він (Трамп - Ред.) може зупинити війну, але це не означає, що Іран це зробить", - сказав Бахарун.

За його словами, доки американські бази залишаються в регіоні, Іран продовжуватиме загрожувати сусідам.

Головний ризик - Іран збереже контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина світового нафтового експорту.

Тегеран може почати "розігрувати карту територіальних вод" і диктувати умови судноплавства, попереджає Бахарун.

"Іран наклав свою руку на точку тиску у світовій економіці", - наголосив він.

Вбивство Хаменеї змінило все

Серед головних прорахунків США та Ізраїлю аналітики називають недооцінку того, як Іран відреагує на знищення своїх лідерів.

Вбивство Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї на початку конфлікту планувалося як вирішальний удар. Натомість це радикалізувало систему. Його замінив син, Моджтаба Хаменеї, а сам факт убивства перетворився на символ, навколо якого згуртувалося керівництво країни.

"Одним махом Трамп та Нетаньягу перетворили геополітичний конфлікт на релігійний та цивілізаційний. Вони перетворили Хаменеї з оскаржуваного правителя на мученика", - сказав дослідник Близького Сходу Фаваз Гергес.

За його словами, в Ірані не люблять, коли іноземна держава вбиває її лідера.

"Але це Трамп... людина, яка не має гальм, і для шиїтського клерикального істеблішменту він порушив усі найменші норми та протоколи", - додав експерт з питань Ірану Алекс Ватанка з Інституту Близького Сходу.

Нафта як зброя

Іран не намагається перемогти у відкритому бою. Його стратегія - нав'язати економічне виснаження противнику.

Удари по енергетичній інфраструктурі та блокування Ормузької протоки вже підняли ціни на нафту і посилили інфляцію у світі. Мета - зробити війну настільки дорогою, що США та союзники самі захочуть її зупинити.

Іранська система вистояла, бо побудована на паралельних структурах влади, які здатні відновлюватися під тиском, - так пояснює експерт із тероризму Магнус Рансторп. За його словами, повітряне панування не зламало Іран, а навпаки зміцнило його.

"Вони ще не почали, але мають величезні можливості покарати Сполучені Штати та Ізраїль", - сказав він, порівнявши Іран із гідрою, щупальця якої можуть дістати далеко за межі Близького Сходу.