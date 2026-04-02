Иран может выйти из войны еще сильнее, - Reuters

Трамп обещает завершить быстро

В обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "на пути к выполнению всех военных целей Америки в ближайшее время, очень скоро".

Ранее в интервью Reuters он сказал, что США завершат войну "довольно быстро" и намекнул, что готов остановить ее даже без соглашения с Ираном.

В то же время Трамп не исключил эскалации - если Тегеран не пойдет на уступки, США могут нанести удары по иранской энергетической и нефтяной инфраструктуре.

Почему окончание без сделки опасно

"Проблема заключается в прекращении войны без реального результата. Он (Трамп - Ред.) может остановить войну, но это не означает, что Иран это сделает", - сказал Бахарун.

По его словам, пока американские базы остаются в регионе, Иран будет продолжать угрожать соседям.

Главный риск - Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.

Тегеран может начать "разыгрывать карту территориальных вод" и диктовать условия судоходства, предупреждает Бахарун.

"Иран наложил свою руку на точку давления в мировой экономике", - подчеркнул он.

Убийство Хаменеи изменило все

Среди главных просчетов США и Израиля аналитики называют недооценку того, как Иран отреагирует на уничтожение своих лидеров.

Убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в начале конфликта планировалось как решающий удар. Вместо этого это радикализировало систему. Его заменил сын, Моджтаба Хаменеи, а сам факт убийства превратился в символ, вокруг которого сплотилось руководство страны.

"Одним махом Трамп и Нетаньяху превратили геополитический конфликт в религиозный и цивилизационный. Они превратили Хаменеи из оспариваемого правителя в мученика", - сказал исследователь Ближнего Востока Фаваз Гергес.

По его словам, в Иране не любят, когда иностранное государство убивает его лидера.

"Но это Трамп... человек, который не имеет тормозов, и для шиитского клерикального истеблишмента он нарушил все малейшие нормы и протоколы", - добавил эксперт по вопросам Ирана Алекс Ватанка из Института Ближнего Востока.

Нефть как оружие

Иран не пытается победить в открытом бою. Его стратегия - навязать экономическое истощение противнику.

Удары по энергетической инфраструктуре и блокирование Ормузского пролива уже подняли цены на нефть и усилили инфляцию в мире. Цель - сделать войну настолько дорогой, что США и союзники сами захотят ее остановить.

Иранская система выстояла, потому что построена на параллельных структурах власти, которые способны восстанавливаться под давлением, - так объясняет эксперт по терроризму Магнус Рансторп. По его словам, воздушное господство не сломало Иран, а наоборот укрепило его.

"Они еще не начали, но имеют огромные возможности наказать Соединенные Штаты и Израиль", - сказал он, сравнив Иран с гидрой, щупальца которой могут достать далеко за пределы Ближнего Востока.