Іран може мати ще один ядерний об'єкт, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран має ще один ядерний об'єкт. Три його основні об'єкти було знищено американськими ударами, але може бути ще один бункер, про який нікому не відомо.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News.
"Ми знали, що у них (Ірану - ред.) багато об'єктів, мабуть, три плюс один. Але у них було три основні об'єкти, і ми знали, що їм доведеться відмовитися від них", - сказав Трамп.
Президент США додав, що доля іранських об'єктів була вирішена, коли Іран заговорив про збагачення урану.
"І я б не дозволив цьому статися. Я думаю, що люди не зрозуміли б цього, якби я дозволив цьому статися", - сказав він.
Трамп також вважає, що в Ірану немає вибору, окрім як погодитися на умови, які висувають Сполучені Штати. В Ірану не може бути ядерної зброї, Вашингтон не дасть Тегерану її отримати. Тегеран був "за кілька тижнів" від того, щоб створити свої ядерні бомби.
"Їх побили, Ізраїль та всі наші друзі. Ми називаємо це 12-денною війною. Це була інтенсивна війна... Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", - резюмував він.
Однією з головних вимог США до Ірану залишається саме відмова від збагачення урану, який можна використати для створення ядерної зброї. Вашингтон навіть готовий залишити Ірану його "мирну атомну програму" та пропонує мільярдні інвестиції разом із послабленням санкцій.
Водночас постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що Іран ніколи не відмовиться від програм зі збагачування урану. Тегеран вважає, що має право збагачувати уран у "мирних цілях" - мовляв, це гарантують положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
За оцінками МАГАТЕ, Ірану знадобиться небагато часу, щоб відновити запаси збагаченого урану - попередньо, максимум кілька місяців. Відновити ядерну програму загалом, пишуть ЗМІ, буде значно складніше через постійну загрозу від Ізраїлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.