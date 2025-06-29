Иран может иметь еще один ядерный объект, - Трамп

"Мы знали, что у них (Ирана - ред.) много объектов, пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что судьба иранских объектов была решена, когда Иран заговорил об обогащении урана.

"И я бы не позволил этому произойти. Я думаю, что люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти", - сказал он.

Трамп также считает, что у Ирана нет выбора, кроме как согласиться на условия, которые выдвигают Соединенные Штаты. У Ирана не может быть ядерного оружия, Вашингтон не даст Тегерану его получить. Тегеран был "в нескольких неделях" от того, чтобы создать свои ядерные бомбы.

"Их побили, Израиль и все наши друзья. Мы называем это 12-дневной войной. Это была интенсивная война... Иран не может иметь ядерного оружия. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", - резюмировал он.