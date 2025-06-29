Іран може мати ще один ядерний об'єкт, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран має ще один ядерний об'єкт. Три його основні об'єкти було знищено американськими ударами, але може бути ще один бункер, про який нікому не відомо.

"Ми знали, що у них (Ірану - ред.) багато об'єктів, мабуть, три плюс один. Але у них було три основні об'єкти, і ми знали, що їм доведеться відмовитися від них", - сказав Трамп.

Президент США додав, що доля іранських об'єктів була вирішена, коли Іран заговорив про збагачення урану.

"І я б не дозволив цьому статися. Я думаю, що люди не зрозуміли б цього, якби я дозволив цьому статися", - сказав він.

Трамп також вважає, що в Ірану немає вибору, окрім як погодитися на умови, які висувають Сполучені Штати. В Ірану не може бути ядерної зброї, Вашингтон не дасть Тегерану її отримати. Тегеран був "за кілька тижнів" від того, щоб створити свої ядерні бомби.

"Їх побили, Ізраїль та всі наші друзі. Ми називаємо це 12-денною війною. Це була інтенсивна війна... Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", - резюмував він.