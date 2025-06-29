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Иран может иметь еще один ядерный объект, - Трамп

США, Воскресенье 29 июня 2025 22:59
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Иран может иметь еще один ядерный объект, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп предположил, что Иран имеет еще один ядерный объект. Три его основные объекты были уничтожены американскими ударами, но может быть еще один бункер, о котором никому не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу Fox News.

"Мы знали, что у них (Ирана - ред.) много объектов, пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что судьба иранских объектов была решена, когда Иран заговорил об обогащении урана.

"И я бы не позволил этому произойти. Я думаю, что люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти", - сказал он.

Трамп также считает, что у Ирана нет выбора, кроме как согласиться на условия, которые выдвигают Соединенные Штаты. У Ирана не может быть ядерного оружия, Вашингтон не даст Тегерану его получить. Тегеран был "в нескольких неделях" от того, чтобы создать свои ядерные бомбы.

"Их побили, Израиль и все наши друзья. Мы называем это 12-дневной войной. Это была интенсивная война... Иран не может иметь ядерного оружия. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", - резюмировал он.

Возможные переговоры с Ираном

Одним из главных требований США к Ирану остается именно отказ от обогащения урана, который можно использовать для создания ядерного оружия. Вашингтон даже готов оставить Ирану его "мирную атомную программу" и предлагает миллиардные инвестиции вместе с ослаблением санкций.

В то же время постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани заявил, что Иран никогда не откажется от программ по обогащению урана. Тегеран считает, что имеет право обогащать уран в "мирных целях" - мол, это гарантируют положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

По оценкам МАГАТЭ, Ирану понадобится немного времени, чтобы восстановить запасы обогащенного урана - предварительно, максимум несколько месяцев. Восстановить ядерную программу в целом, пишут СМИ, будет значительно сложнее из-за постоянной угрозы от Израиля.

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Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
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