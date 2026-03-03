Іран міг створити ядерну зброю у 2023 році: Трамп сказав, що завадило

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран міг би мати ядерну зброю ще три роки тому, якби він не вийшов з угоди з Тегераном, укладеної за колишнього президента Барака Обами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
Читайте також: Не ми почали. Гегсет заявив про "47-річну війну з Іраном"
"Якби я не розірвав жахливу ядерну угоду Обами з Іраном (СДВП від 2015 року), в Ірану три роки тому була б ядерна зброя", - заявив Трамп.
За його словами, це була найнебезпечніша угода, в яку США коли-небудь вступали. Тож якби угода була в силі, то мимо був би зараз зовсім іншим.
"Можете звинувачувати Барака Хусейна Обаму і сонного Джо Байдена", - резюмував Трампа.
Зазначимо, що "угода Обами", більш відома як Спільний всеосяжний план дій (СВДП), була укладена у 2015 році між Іраном і групою країн (США, Британією, Францією, Німеччиною та Китаєм).
Згідно з угодою, Іран погоджувався на серйозні обмеження своєї ядерної діяльності, щоб гарантувати її виключно мирний характер. Таким чином:
Що ж до Трампа, то він від самого початку називав СВПД "найгіршою угодою в історії" і в травні 2018 року, під час першої президентської каденції, в односторонньому вивів із неї США. Причини були такі:
Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року Ізраїль і США почали бомбити Іран. Майже через добу після операції Дональд Трамп сказав, що причиною його рішення став провал останніх переговорів щодо нової ядерної угоди.
Станом на 3 березня бойові дії тривають. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що США ще не почали сильно бити і велика хвиля атак настане незабаром.
Тим часом джерела CNN кажуть, що США готуються до посилення атак по Ірану в найближчі 24 години. За оцінками Вашингтона, оборона Ірану ослабла, тому тепер можна переходити до наступного етапу - знищення ракетного виробництва, дронів і військово-морського флоту.