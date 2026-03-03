"Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Обамы с Ираном (СДВП от 2015 года), у Ирана три года назад было бы ядерное оружие", - заявил Трамп.

По его словам, это была самая опасная сделка, в которую США когда-либо вступали. Поэтому если бы сделка была в силе, мимо был бы сейчас совсем другим.

"Можете винить Барака Хусейна Обаму и сонного Джо Байдена", - резюмировал Трампа.

Что известно о сделке Обамы с Ираном и в чем логика Трампа

Отметим, что "сделка Обамы", более известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), была заключена в 2015 году между Ираном и группой стран (США, Британией, Францией, Германией и Китаем.

Согласно договору, Иран соглашался на серьезные ограничения своей ядерной деятельности, чтобы гарантировать ее исключительно мирный характер. Таким образом:

Иран должен был сократить свои запаса урана на 98%;

уровень обозначения урана ограничивался до 3,67%, что значительно ниже уровня, необходимого для создания ядерной бомбы;

МАГАТЭ получило право на проведение инспекций для подтверждения выполнения обязательств;

в ответ США, ЕС и ООН ослабили секционное давление. В частности, Иран получил доступ к замороженными активам на сумму около 100 млрд долларов.

Что же касается Трампа, то он с самого начала называл СВПД "худшей сделкой в истории и в мае 2018 года, во время первой президентской каденции, в одностороннем вывел из нее США. Причины были следующие: