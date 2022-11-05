Іран міг направити до Москви літак з новою партією дронів, - ЗМІ

За даними видання, літак Іл-76 вилетів з Тегерана 3 листопада вранці і близько полудня приземлився в аеропорту "Внуково".

Іранський літак в аеропорту "Внуково" (t.me/BILD_Ukrainian)

Військовий експерт Bild Юліан Репке зазначає, що рейс здійснила авіакомпанія Pouya Air, яка знаходиться у санкційному списку США. Американський Мінфін стверджує, що літаки цієї авіакомпанії використовують для транспортування незаконних вантажів.

Репке вважає, що саме на Іл-76 до Москви прибула нова партія дронів Shahed-136, які росіяни активно використовують у війні проти України.