Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов, - СМИ

По данным издания, самолет Ил-76 вылетел из Тегерана 3 ноября рано утром и около полудня приземлился в аэропорту "Внуково".

Иранский самолет в аэропорту "Внуково" (t.me/BILD_Russian)

Военный эксперт Bild Юлиан Репке отмечает, что рейс совершила авиакомпания Pouya Air, которая находится в санкционном списке США. При этом американский Минфин утверждает, что самолеты этой авиакомпании используют для транспортировки незаконных грузов.

Репке считает, что именно на Ил-76 в Москву прибыла новая партия дронов Shahed-136, которые россияне активно используют в войне против Украины.