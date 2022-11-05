RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов, - СМИ

Иллюстративное фото: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, самолет Ил-76 вылетел из Тегерана 3 ноября рано утром и около полудня приземлился в аэропорту "Внуково".

Иранский самолет в аэропорту "Внуково" (t.me/BILD_Russian)

Военный эксперт Bild Юлиан Репке отмечает, что рейс совершила авиакомпания Pouya Air, которая находится в санкционном списке США. При этом американский Минфин утверждает, что самолеты этой авиакомпании используют для транспортировки незаконных грузов.

Репке считает, что именно на Ил-76 в Москву прибыла новая партия дронов Shahed-136, которые россияне активно используют в войне против Украины.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления отмечали, что иранская авиакомпания Pouya Air замешана в транспортировке иранских дронов-камикадзе в Россию.

Также мы писали, что, по данным Главного управления разведки, Иран планировал отправить России новую партию из более 200 боевых дронов в начале ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваИрандрониВойна России против Украины