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У розвідці дізналися про плани Ірану щодо поставок дронів Росії: скільки та коли відправлять

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Вівторок 01 листопада 2022 15:24
У розвідці дізналися про плани Ірану щодо поставок дронів Росії: скільки та коли відправлять Фото: Іран планує передати Росії нову партію дронів на початку листопада (twitter.com/syr_mil_wik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран планує відправити Росії нову партію з понад 200 бойових дронів на початку листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що до нової партії мають входити безпілотники Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Відомо, що поставку дронів здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

Безпілотники надходитимуть у розібраному стані. На території Росії їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".

Зазначається, що з 13 вересня, коли росіяни вперше застосували проти України іранські дрони, українські Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.

Нагадаємо, за даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

Окрім того, за даними ГУР, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже наступного місяця.

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Іран Російська Федерація Главное управление разведки
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