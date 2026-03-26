Іран має намір ввести плату за прохід через Ормузьку протоку

За словами неназваного депутата, план зі стягнення плати буде остаточно затверджено наступного тижня.

"Ми просуваємо пропозицію, відповідно до якої суверенітет, контроль і нагляд Ірану в Ормузькій протоці буде офіційно визнано в законі, а також буде створено джерело доходу для країни за рахунок збору мит", - цитує депутата агентство Fars.

Рішення офіційно ввести плату за транзит через життєво важливу Ормузьку протоку ухвалюють на тлі того, що війна на Близькому Сході наближається до кінця четвертого тижня.

Наразі цей шлях, через який зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти, практично повністю закритий. Тепер через нього проходить лише невелика кількість танкерів, в основному пов'язаних з Китаєм та Іраном.

Додамо, що перебої в Ормузькій протоці призвели до вимушеної зупинки видобутку нафти в Перській затоці, а також до пошкодження нафтопереробних заводів у цьому районі внаслідок війни...

Як підсумок, ціни на нафту різко зросли. Цього тижня світова еталонна нафта марки перевищила 114 доларів за барель.