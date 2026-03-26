Иран намерен ввести плату за проход через Ормузский пролив

По словам неназванного депутата, план по взимании платы будет окончательно утвержден на следующей неделе.

"Мы продвигаем предложение, в соответствии с которым суверенитет, контроль и надзор Ирана в Ормузском проливе будут официально признаны в законе, а также будет создан источник дохода для страны за счет сбора пошлин", - цитирует депутата агентство Fars.

Решение официально ввести плату за транзит через жизненно важный Ормузский пролив принимается на фоне того, что война на Ближнем Востоке приближается к концу четвертой недели.

На данный момент этот путь, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, практически полностью закрыт. Теперь через него проходит лишь небольшое количество танкеров, в основном связанных с Китаем и Ираном.

Добавим, что перебои в Ормузском проливе привели к вынужденной остановке добычи нефти в Персидском заливе, а также к повреждению нефтеперерабатывающих заводов в этом районе в результате войны

Как итог, цены на нефть резко выросли. На этой неделе мировая эталонная нефть марки превысила 114 долларов за баррель.