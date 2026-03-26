Иран намерен ввести плату за проход через Ормузский пролив

Парламент Ирана практически разработал законопроект, который введет взимание платы за обеспечения безопасности судов, которые проходят через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, которое ссылается на полуофициальное агентство Fars.
По словам неназванного депутата, план по взимании платы будет окончательно утвержден на следующей неделе.
"Мы продвигаем предложение, в соответствии с которым суверенитет, контроль и надзор Ирана в Ормузском проливе будут официально признаны в законе, а также будет создан источник дохода для страны за счет сбора пошлин", - цитирует депутата агентство Fars.
Решение официально ввести плату за транзит через жизненно важный Ормузский пролив принимается на фоне того, что война на Ближнем Востоке приближается к концу четвертой недели.
На данный момент этот путь, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, практически полностью закрыт. Теперь через него проходит лишь небольшое количество танкеров, в основном связанных с Китаем и Ираном.
Добавим, что перебои в Ормузском проливе привели к вынужденной остановке добычи нефти в Персидском заливе, а также к повреждению нефтеперерабатывающих заводов в этом районе в результате войны
Как итог, цены на нефть резко выросли. На этой неделе мировая эталонная нефть марки превысила 114 долларов за баррель.
К слову, пару дней назад в Bloomberg тоже была информация, что власти Ирана уже начали взимать с отдельных судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив. Источники говорили, что сумма может достигать 2 млн долларов за один рейс.
Также мы писали, что по данным Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа начала изучать, что потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов будет означать для экономики США и не только.