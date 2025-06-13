Ізраїль за кілька днів до авіаудару провів щодо Ірану "операцію обману", - CNN

Атака Ізраїля на Іран

У ніч на 13 червня Тель-Авів розпочав операцію "Левиний народ" проти Тегерана під час якої ЦАХАЛ завдав авіаудари по території Ірану. Під час атаки під удари потрапили іранські ядерні та військові об'єкти.

Голова Білого дому Дональд Трамп, коментуючи обстріл, заявив, що Іран "не може мати ядерну бомбу". Водночас він сподівається на те, що Іран повернеться до столу переговорів.

Як відзначали ЗМІ, внаслідок атаки було пошкоджено "ключовий ядерний об'єкт"в іранському Натанзі.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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