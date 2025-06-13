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Ізраїль за кілька днів до авіаудару провів щодо Ірану "операцію обману", - CNN

Ілюстративне фото: Ізраїль за кілька днів до авіаудару провів щодо Ірану "операцію обману" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За кілька днів до авіаударів Ізраїль провів так звану "операцію обману", щоб змусити Іран повірити в те, що атаки не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами неназваного ізраїльського чиновника, операція включала в себе "обман" ЗМІ та політичних коментаторів, що дозволило зрештою "здивувати" Іран. 

Чиновник додав, що план мав лише "кількох таємних партнерів". Водночас офіс голови ізраїльського уряду розповсюджував оголошення та брифінги, спрямовані на вплив на дискусію в Ірані та Ізраїлі.

Атака Ізраїля на Іран

У ніч на 13 червня Тель-Авів розпочав операцію "Левиний народ" проти Тегерана під час якої ЦАХАЛ завдав авіаудари по території Ірану. Під час атаки під удари потрапили іранські ядерні та військові об'єкти.

Голова Білого дому Дональд Трамп, коментуючи обстріл, заявив, що Іран "не може мати ядерну бомбу". Водночас він сподівається на те, що Іран повернеться до столу переговорів.

Як відзначали ЗМІ, внаслідок атаки було пошкоджено "ключовий ядерний об'єкт"в іранському Натанзі.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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