Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану "операцию обмана", - CNN

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня Тель-Авив начал операцию "Львиный народ" против Тегерана во время которой ЦАХАЛ нанес авиаудары по территории Ирана. Во время атаки под удары попали иранские ядерные и военные объекты.

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя обстрел, заявил, что Иран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время он надеется на то, что Иран вернется к столу переговоров.

Как отмечали СМИ, в результате атаки был поврежден "ключевой ядерный объект" в иранском Натанзе.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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