Иран избавит бюджет от нефтяной зависимости

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Тегеран намерен полностью избавиться от прямой зависимости бюджета от нефтяных поступлений

Иран намерен полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений. Об этом заявил глава Организации бюджетного планирования страны Мохаммад Багер Нобахт, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.

"Учитывая сложные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов. Поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить прямую зависимость от доходов от продажи нефти до нуля", - заявил Нобахт.

Он также добавил, что Иран даже в обычных условиях без санкций должен снизить зависимость от нефтяных доходов.

Напомним, Иранский Корпус стражей исламской революции вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились 7 членов экипажа, они были задержаны.

Также 19 июля патруль иранского Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, который якобы нарушил международные правила. Британское судно было захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.