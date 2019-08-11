Іран позбавить бюджет від нафтової залежності

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Тегеран має намір повністю позбутися від прямої залежності бюджету від нафтових надходжень

Іран має намір повністю позбутися від прямої залежності наповнення бюджету від нафтових надходжень. Про це заявив глава Організації бюджетного планування країни Мохаммад Багер Нобахт, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Mehr.

"Враховуючи складні часи у зв'язку з санкціями, ми будемо втрачати значну частину бюджетних ресурсів. Тому необхідно переконатися, що реформи бюджетної структури на наступний рік дозволять скоротити пряму залежність від доходів від продажу нафти до нуля", - заявив Нобахт.

Він також додав, що Іран навіть у звичайних умовах без санкцій повинен знизити залежність від нафтових доходів.

Нагадаємо, Іранський Корпус вартових ісламської революції знову захопив іноземний нафтовий танкер в Перській затоці. Іранські військові захопили танкер, що перевозив нафту в деякі арабські країни. На борту судна перебували 7 членів екіпажу, вони були затримані.

Також 19 липня патруль іранського Корпусу вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero, який нібито порушив міжнародні правила. Британське судно було захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки.