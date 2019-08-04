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Иран захватил еще один танкер в Персидском заливе

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 13:46
Иран захватил еще один танкер в Персидском заливе
Иллюстративное фото (Reuters)

Пока неизвестно, кому принадлежит захваченный танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились 7 членов экипажа, они были задержаны.

Отмечается, что экипаж танкера обвиняют в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.

Напомним, 19 июля патруль иранского Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, который якобы нарушил международные правила. Британское судно было захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.

После этого, правительство Великобритании направило в Иран посредника для переговоров об освобождении задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки создадут коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Планируется, что участие в коалиции примут страны со всего мира.

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Новости Украины танкерИранзахватПерсидский залив
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