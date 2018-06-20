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Иран - Испания: видео голов и обзор матча

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 23:25
Фото: матч Иран - Испания (www.facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Иран - Испания (www.facebook.com/fifaworldcup)

Иран - Испания - смотреть видео голов и обзор матча ЧМ 2018 онлайн

Матч Иран - Испания, который прошел в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, завершился со счетом 0:1. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Поединок между иранцами и испанцами - это второй тур группы В. В этой игре фаворитом букмекеров являлась сборная Испании.

В стартовом составе сборной Ирана на поле вышли Алиреза Беиранванд, Рамин Резаэян, Мортеза Пуралиганджи, Джаляль Хоссейни, Эхсан Хаджсафи, Сеид Эззатоллахи, Омид Эбраими, Мехди Тареми, Вахид Амири, Карим Ансарифард и Сердар Азмун.

За сборную Испании в матче сыграли Давид Де Хеа, Даниэль Карвахаль, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Лукас Васкес, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Давид Сильва, Диего Коста и Иско.

После 20 минут игры процент владения мячом составлял 77 на 23 в пользу испанцев.

Единственный гол был забит во втором тайме, его автором стал испанец Диего Коста. Иранскому вратарю дважды в одном эпизоде удавалось спасти ворота, но мяч все-таки был забит.

У Ирана было два шанса сделать ничью, однако не удалось. На 61 минуте матча Саид Эзатолахи забил гол, однако судьи посмотрели видеоповтор и отменили его из-за оффсайда. Затем Вахид Амири пытался забить головой с нескольких метров, но мяч не попал в ворота.

 
Опубліковано FIFA World Cup 20 червня 2018 р.

Напомним, что сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии, чем гарантировала себе место в 1/8 финала.

Кроме того, Португалия обыграла команду Марокко с минимальным счетом.

Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018 Иран - Испания: онлайн трансляция (счет 0:1)
Теги публикации: ЧМ-2018, Испания, Иран, онлайн, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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