Сборная Уругвая гарантировала себе место в 1/8 финала ЧМ-2018

Суарес забил гол в своем 100 матче за сборную

Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Счет на 23 минуте встречи открыл Суарес. Нападающий забил 52 гол за сборную Уругвая и стал единственным игроком своей национальной команды, забивавшим на трех чемпионатах мира. Кроме того, игрок провел 100 матч за свою национальную команду.

Сборная Уругвая набрала 6 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ.

Поражение для сборной Саудовской Аравии стало вторым на турнире. Ранее команда Хуана Антонио Пицци проиграла сборной России в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 0:5. Таким образом, саудиты досрочно потеряли шансы на выход из группы A.

Также не сможет выйти в плей-офф турнира команда Египта, так как в первых двух турах группового этапа ЧМ-2018 также проиграла сборным Уругвая (0:1) и РФ (1:3).