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Сборная Уругвая гарантировала себе место в 1/8 финала ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 20:07
Фото: Уругвай - Саудовская Аравия (twitter.com/AUFOficial)
Фото: Уругвай - Саудовская Аравия (twitter.com/AUFOficial)

Суарес забил гол в своем 100 матче за сборную

Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Счет на 23 минуте встречи открыл Суарес. Нападающий забил 52 гол за сборную Уругвая и стал единственным игроком своей национальной команды, забивавшим на трех чемпионатах мира. Кроме того, игрок провел 100 матч за свою национальную команду.

Сборная Уругвая набрала 6 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ.

Поражение для сборной Саудовской Аравии стало вторым на турнире. Ранее команда Хуана Антонио Пицци проиграла сборной России в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 0:5. Таким образом, саудиты досрочно потеряли шансы на выход из группы A.

Также не сможет выйти в плей-офф турнира команда Египта, так как в первых двух турах группового этапа ЧМ-2018 также проиграла сборным Уругвая (0:1) и РФ (1:3).

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Теги публикации: ЧМ-2018, Саудовская Аравия, Уругвай, плей-офф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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