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ЧМ-2018: Сборная Португалии одержала победу над командой Марокко

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 17:18
Фото: Португалия - Марокко (twitter.com/EnMaroc)
Фото: Португалия - Марокко (twitter.com/EnMaroc)

Единственный гол забил Роналду на 4 минуте

Сборная Португалии одержала минимальную победу над командой Марокко в матче второго тура группы B ЧМ-2018. Единственный гол в составе победителей на 4 минуте забил Криштиану Роналду.

Этот гол стал для форварда четвертым на нынешнем мундиале и 85 за национальную команду. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Предыдущий рекорд принадлежал венгру Ференцу Пушкашу (84).

После двух сыгранных поединков в группе В сборная Португалии имеет в активе четыре очка. Команда Марокко баллов не набрала и потеряла шансы на выход из группы.

Сегодня в этом квартете состоится еще один матч - сыграют сборные Ирана и Испании.

Напомним, сборная Англии в компенсированное время благодаря дублю Гарри Кейна вырвала победу у Туниса в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Португалия, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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