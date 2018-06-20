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Іран - Іспанія: відео голів та огляд матчу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    20.06.2018 - 23:25
Фото: матч Іран - Іспанія (www.facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Іран - Іспанія (www.facebook.com/fifaworldcup)

Іран, Іспанія дивитися відео голів та огляд матчу ЧС 2018 онлайн

Матч Іран - Іспанія, який пройшов в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018, завершився з рахунком 0:1. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок між іранцями і іспанцями - це другий тур групи В. У цій грі фаворитом букмекерів була збірна Іспанії.

У стартовому складі збірної Ірану на поле вийшли Аліреза Беиранванд, Рамін Резаэян, Мортеза Пуралиганджи, Джаляль Хоссейні, Ехсан Хаджсафи, Сеїд Эззатоллахи, Омід Эбраими, Мехді Тареми, Вахід Амірі, Карім Ансарифард і Сердар Азмун.

За збірну Іспанії в матчі зіграли Давид Де Хеа, Даніель Карвахаль, Жерар Піке, Серхіо Рамос, Жорді Альба, Лукас Васкес, Серхіо Бускетс, Андрес Іньєста, Давид Сільва, Дієго Коста і Іско.

Після 20 хвилин гри відсоток володіння м'ячем становив 77 на 23 на користь іспанців.

Єдиний гол був забитий у другому таймі, його автором став іспанець Дієго Коста. Іранському воротареві двічі в одному епізоді вдавалося врятувати ворота, але м'яч все-таки був забитий.

У Ірану було два шанси зробити нічию, проте не вдалося. На 61 хвилині матчу Саїд Эзатолахи забив гол, однак судді подивилися відеоповтор і скасували його через офсайд. Потім Вахід Амірі намагався забити головою з кількох метрів, але м'яч не влучив у ворота.

 
Опубліковано FIFA World Cup 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, що збірна Уругваю переграла збірну Саудівської Аравії, ніж гарантувала собі місце в 1/8 фіналу.

Крім того, Португалія обіграла команду Марокко з мінімальним рахунком.

Збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018 Іран - Іспанія: онлайн трансляція (рахунок 0:1)
Теги публікації: ЧМ-2018, Іспанія, Іран, онлайн, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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