РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку групи B на ЧС-2018

Іран - Іспанія. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". Збірні Ірану і Іспанії зустрінуться у другому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є іспанці.

20 червня 21:00

Казань, стадіон "Казань Арена"

Після першого туру іранці лідирують в групі В з трьома очками, у іспанців - поки всього одне. У другий ігровий день ЧС-2018 Марокко подарувала перемогу збірної Ісламської Республіки Іран, забивши в свої ворота на останніх секундах доданого часу (1:0). Кріштіану Роналду зробив хет-трик і дозволив чемпіонам Європи звести внічию матч з Іспанією (3:3).

Підопічні Карлуша Кейруша виглядали трохи гірше на тлі суперника. За весь тайм іранців не завдали жодного удару по воротах Марокко, а єдиний м'яч перед самим фінальним свистком в свої ворота відправив марокканець Азіз Бухаддуз. Таким чином, команда домоглася всього лише другий перемоги за всю історію виступів на чемпіонатах світу.

Перша битва футбольних грандів на ЧС-2018 виправдала очікування. Гравці збірної Іспанії стартували з непростого матчу проти команди Португалії. Приголомшливі паси і фінти, помилка Начо, пенальті... На хет-трик Кріштіану Роналду "фурія Роха" відповіла дублем Дієго Кости і чудовим результативним ударом Начо.