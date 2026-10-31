Иран готовится к эскалации: Хаменеи приказал расширить список целей США и Израиля
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем. Он также поручил расширить перечень потенциальных целей и усилить возможности страны для ответных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Хаменеи обратился к руководителям Корпуса стражей исламской революции, армии и Генеральному штабу вооруженных сил. Он подчеркнул, что Иран должен немедленно и эффективно реагировать на угрозы любого типа, независимо от географического положения.
"На любой уровень и тип угрозы необходимо реагировать немедленно и эффективно без географических ограничений", - подчеркнул Верховный лидер Ирана.
Он также поручил военным обновить список потенциальных целей, чтобы все виды активов США и Израиля очутились в зоне досягаемости иранских вооруженных сил.
Хаменеи назвал готовность к масштабному противостоянию с противниками одним из ключевых условий сдерживания. Отдельно он призвал командование усилить военные возможности Ирана с помощью новых технологий.
США и Израиль готовят новые удары по Ирану
Напомним, 29 октября Axios сообщило, что США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. По данным американских и израильских чиновников, операция может начаться после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, и продлиться около недели.
The Wall Street Journal также писало, что Вашингтон предупредил несколько стран Персидского залива о вероятности возобновления кратковременной войны с Ираном.
В то же время Катар пытается предотвратить новую эскалацию. По данным дипломатических источников Axios, 30 октября катарские посредники провели в Тегеране переговоры, продолжавшиеся более 12 часов.
Они стремятся договориться о возобновлении прямых переговоров между США и Ираном, чтобы не допустить начала новой военной операции.