Иран готовится к эскалации: Хаменеи приказал расширить список целей США и Израиля

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем. Он также поручил расширить перечень потенциальных целей и усилить возможности страны для ответных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Хаменеи обратился к руководителям Корпуса стражей исламской революции, армии и Генеральному штабу вооруженных сил. Он подчеркнул, что Иран должен немедленно и эффективно реагировать на угрозы любого типа, независимо от географического положения.

"На любой уровень и тип угрозы необходимо реагировать немедленно и эффективно без географических ограничений", - подчеркнул Верховный лидер Ирана.

Он также поручил военным обновить список потенциальных целей, чтобы все виды активов США и Израиля очутились в зоне досягаемости иранских вооруженных сил.

Хаменеи назвал готовность к масштабному противостоянию с противниками одним из ключевых условий сдерживания. Отдельно он призвал командование усилить военные возможности Ирана с помощью новых технологий.

США и Израиль готовят новые удары по Ирану

Напомним, 29 октября Axios сообщило, что США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. По данным американских и израильских чиновников, операция может начаться после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, и продлиться около недели.

The Wall Street Journal также писало, что Вашингтон предупредил несколько стран Персидского залива о вероятности возобновления кратковременной войны с Ираном.