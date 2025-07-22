Іран готовий до переговорів зі США, але є нюанс

Очільник МЗС зазначив, що готовий до діалогу з американською стороною, якщо вона прагне знайти взаємовигідне рішення.

"Я маю на увазі, що ми готові вжити будь-яких заходів для зміцнення довіри. Які необхідні для того, щоб довести, що ядерна програма Ірану є мирною і залишиться мирною назавжди, та що Іран ніколи не буде прагнути до створення ядерної зброї", - зазначив Арагчі.

Він додав, що в обмін на поновлення переговорів, Тегеран очікує на скасування американських санкцій.

"Це гра, в якій виграють усі, і ми готові взяти в ній участь. Ми не можемо розпочати ці переговори у прямому порядку та все ще віддаємо перевагу непрямому діалогу", - додав глава іранського уряду.

Зазначимо, що непрямі переговори - це форма дипломатичного чи політичного діалогу, коли сторони не спілкуються безпосередньо одна з одною, а обмінюються повідомленнями чи пропозиціями через посередника (третю сторону).

Такі ситуації трапляються, якщо сторони перебувають у конфлікті одна з одною, не визнають одна одну, або перебувають у стані війни або глибокої політичної ворожнечі.