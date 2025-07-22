Иран готов к переговорам с США, но есть нюанс

Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами по новой ядерной сделке, но на данном этапе только в косвенном формате.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.
Руководитель МИД отметил, что готов к диалогу с американской стороной, если она стремится найти взаимовыгодное решение.
"Я имею в виду, что мы готовы принять любые меры для укрепления доверия. Которые необходимы для того, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана является мирной и останется мирной навсегда, и что Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия", - отметил Арагчи.
Он добавил, что в обмен на возобновление переговоров, Тегеран ожидает отмены американских санкций.
"Это игра, в которой выигрывают все, и мы готовы принять в ней участие. Мы не можем начать эти переговоры в прямом порядке и все еще отдаем предпочтение косвенному диалогу", - добавил глава иранского правительства.
Отметим, что косвенные переговоры - это форма дипломатического или политического диалога, когда стороны не общаются непосредственно друг с другом, а обмениваются сообщениями или предложениями через посредника (третью сторону).
Такие ситуации случаются, если стороны находятся в конфликте друг с другом, не признают друг друга или находятся в состоянии войны или глубокой политической вражды.
В 2015 году Иран заключил ядерное соглашение с США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. По нему, Тегеран обязался ограничить развитие своей ядерной программы и не пытаться создать собственное ядерное оружие. В обмен страны Запада отменили против Ирана международные санкции.
Однако во время первой каденции на посту президента США (2017-2021), Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из указанного соглашения и возобновил санкции против Ирана.
С началом второго президентского срока, в марте этого года Трамп предложил Ирану заключить новую "ядерную сделку", предоставив для этого 60 дней.
Но Тегеран затягивал переговоры и после озвученного главой Белого дома дедлайна, 22 июня военно-воздушные силы США ударили по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.
После этого в Вашингтоне заявили, что иранская ядерная программа якобы полностью уничтожена, но по данным СМИ, отдельные объекты уцелели.
В конце июня Трамп не исключил смягчения санкций против Ирана.
В то же время, американский лидер предостерег Тегеран от возобновления ядерной программы и заверил, что новые объекты также будут уничтожены.
Подробнее о возможных вариантах перезапуска переговоров касательно ядерного соглашения с Ираном - читайте в нашем авторском материале.
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