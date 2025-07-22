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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Иран готов к переговорам с США, но есть нюанс

Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами по новой ядерной сделке, но на данном этапе только в косвенном формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.

Руководитель МИД отметил, что готов к диалогу с американской стороной, если она стремится найти взаимовыгодное решение.

"Я имею в виду, что мы готовы принять любые меры для укрепления доверия. Которые необходимы для того, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана является мирной и останется мирной навсегда, и что Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия", - отметил Арагчи.

Он добавил, что в обмен на возобновление переговоров, Тегеран ожидает отмены американских санкций.

"Это игра, в которой выигрывают все, и мы готовы принять в ней участие. Мы не можем начать эти переговоры в прямом порядке и все еще отдаем предпочтение косвенному диалогу", - добавил глава иранского правительства.

Отметим, что косвенные переговоры - это форма дипломатического или политического диалога, когда стороны не общаются непосредственно друг с другом, а обмениваются сообщениями или предложениями через посредника (третью сторону).

Такие ситуации случаются, если стороны находятся в конфликте друг с другом, не признают друг друга или находятся в состоянии войны или глубокой политической вражды.

Ядерная программа Ирана

В 2015 году Иран заключил ядерное соглашение с США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. По нему, Тегеран обязался ограничить развитие своей ядерной программы и не пытаться создать собственное ядерное оружие. В обмен страны Запада отменили против Ирана международные санкции.

Однако во время первой каденции на посту президента США (2017-2021), Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из указанного соглашения и возобновил санкции против Ирана.

С началом второго президентского срока, в марте этого года Трамп предложил Ирану заключить новую "ядерную сделку", предоставив для этого 60 дней.

Но Тегеран затягивал переговоры и после озвученного главой Белого дома дедлайна, 22 июня военно-воздушные силы США ударили по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.

После этого в Вашингтоне заявили, что иранская ядерная программа якобы полностью уничтожена, но по данным СМИ, отдельные объекты уцелели.

В конце июня Трамп не исключил смягчения санкций против Ирана.

В то же время, американский лидер предостерег Тегеран от возобновления ядерной программы и заверил, что новые объекты также будут уничтожены.

Подробнее о возможных вариантах перезапуска переговоров касательно ядерного соглашения с Ираном - читайте в нашем авторском материале.

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Иран