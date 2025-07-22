Иран готов к переговорам с США, но есть нюанс

Руководитель МИД отметил, что готов к диалогу с американской стороной, если она стремится найти взаимовыгодное решение.

"Я имею в виду, что мы готовы принять любые меры для укрепления доверия. Которые необходимы для того, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана является мирной и останется мирной навсегда, и что Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия", - отметил Арагчи.

Он добавил, что в обмен на возобновление переговоров, Тегеран ожидает отмены американских санкций.

"Это игра, в которой выигрывают все, и мы готовы принять в ней участие. Мы не можем начать эти переговоры в прямом порядке и все еще отдаем предпочтение косвенному диалогу", - добавил глава иранского правительства.

Отметим, что косвенные переговоры - это форма дипломатического или политического диалога, когда стороны не общаются непосредственно друг с другом, а обмениваются сообщениями или предложениями через посредника (третью сторону).

Такие ситуации случаются, если стороны находятся в конфликте друг с другом, не признают друг друга или находятся в состоянии войны или глубокой политической вражды.