Іран не готовий відмовитися від розробки ядерної зброї, - Венс

Коли кореспондент видання запитав, які умови відкинув Іран, Венс наголосив, що Вашингтону потрібно побачити тверде зобов'язання, що Тегеран не прагнутиме до створення ядерної зброї та до інструментів, які дозволять їм швидко це зробити.

"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки що не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - додав Венс.