Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ. Об этом он заявил на часе вопросов к правительству.

По его словам, Иран передаст Украине бортовые самописцы после того, как их на месте обработает следственная группа.

"Вчера говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине", - сказал Пристайко.

Напомним, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы.

Отметим, Кабинет министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев. В течение недели семьям выплатят по 200 тысяч гривен. Ожидается, что Иран в соответствии с Монреальской конвенцией выплатит еще по 345 тысяч долларов.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.