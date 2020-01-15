Украина просит Иран передать черные ящики самолета МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев

Офис Генерального прокурора и Службы безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы самолета рейса PS752. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ОГП отметили, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшие рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора расследуют авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного Кодекса.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.