Іран готовий передати Україні чорні скриньки збитого літака МАУ

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий передати Україні чорні скриньки з літака МАУ. Про це він заявив на годині запитань до уряду.

За його словами, Іран передасть Україні бортові самописці після того, як їх на місці обробить слідча група.

"Вчора говорив з іранським міністром закордонних справ, який запевнив, що зараз, оскільки відповідальність за розслідування лежить в першу чергу на владу Ірану згідно Чиказької конвенції, пропонується наступний алгоритм дій: спільна команда з розслідування, іранська, канадська і ми теж приєднуємося до нього, отримує доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні ящики іранська сторона готова передати Україні", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України звернулися до Ірану з запитом передати бортові самописці.

Відзначимо, Кабінет міністрів виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців. Протягом тижня сім'ям виплатять по 200 тисяч гривень. Очікується, що Іран відповідно до Монреальської конвенції виплатить ще за 345 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти провину на США.