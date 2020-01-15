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Офис генпрокурора допускает расшифровку черных ящиков МАУ во Франции

Новости » Политика     15.01.2020 - 16:57
Офис генпрокурора допускает расшифровку черных ящиков МАУ во Франции
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Украина уже направила соответствующий запрос французской стороне  

В Офисе генпрокурора допускают расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ во Франции. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявила глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, украинская сторона направила Франции запрос на совместную расшифровку черных ящиков, если Тегеран решит передать их в Париж. В то же время она подчеркнула, что информация об их передаче Франции официально не подтвердилась.

"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и раскрытие информации с черных ящиков. Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, разрешить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции", - отметила Чиж.

Она также назвала "наихудшим вариантом" расшифровку черных ящиков в Иране.

Напомним, сегодня Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы.

Отметим, Кабинет министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев. В течение недели семьям выплатят по 200 тысяч гривен. Ожидается, что Иран в соответствии с Монреальской конвенцией выплатит еще по 345 тысяч долларов.

В Иране осталось 10 украинских экспертов для идентификации тел погибших и их возвращения
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