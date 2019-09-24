Иран все еще удерживает шведский танкер Stena Impero

Шведский танкер Stena Impero под британским флагом, который в июле задержали иранские военные все еще находится в стране, несмотря на заявления официальных лиц, что он уже может покинуть страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, 23 сентября, за день до встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Ирана Хасана Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посол Ирана в Британии Хамид Байдинежад заявил, что судебное разбирательство закончилось, и танкер, который удерживали в иранском порту Бандар-Аббас, с 19 июля получил свободу передвижения.

По состоянию на 24 сентября судно еще находится в Бандар-Аббасе. Иранские власти заявляют, что не обладают информацией относительно того, покинет ли порт судно.

Напомним, 19 июля иранские военные захватили Stena Impero в Ормузском проливе. На борту были 23 члена экипажа, среди которых не было британцев. В сентябре 7 членов экипажа танкера были освобождены.

Танкер был задержан после инцидента с иранским рыболовным судном. Танкер якобы не ответил на сигнал бедствия, который был подан рыболовным судном.

Отметим, судно захватили через две недели после того, как Великобритания задержала иранский танкер у берегов Гибралтара. Власти Гибралтара освободили этот корабль в конце августа, несмотря на сопротивление США.