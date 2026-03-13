Війна в Ірані стала "золотою жилою" для РФ: 150 млн доларів щодня на тлі хаосу в протоці

Так, поки Близький Схід охоплений вогнем, Кремль неочікувано став головним економічним вигодонабувачем цього конфлікту.

Дійсно, закриття Ормузької протоки та стрімке зростання світових цін на нафту приносять російському бюджету до 150 мільйонів доларів додаткового доходу щодня, дозволяючи Москві покривати дефіцити та готуватися до "нової енергетичної реальності" за мовчазної згоди Вашингтона.

Мільярдні надприбутки за лічені дні

Лише за перші 12 днів війни між США, Ізраїлем та Іраном російська скарбниця поповнилася додатковими 1,3-1,9 млрд доларів. За розрахунками Financial Times, до кінця березня ця сума може зрости до 5 млрд доларів.

Причина такого "нафтового ренесансу" проста: заблоковані поставки з Перської затоки змусили найбільших споживачів світу шукати альтернативу.

Ціновий розворот : Нафта Urals, яка ще в лютому коштувала $52, злетіла до 70–80 доларів за барель.

Зникнення дисконтів: в Індії російська сировина тепер продається з премією до Brent, хоча раніше Москва була змушена давати величезні знижки.

До того ж адміністрація США вирішила послабити санкційний тиск на РФ, щоб стримати зростання цін на бензин у США. Це фактично дало дозвіл танкерам із російською нафтою вільно постачати сировину до Індійського океану. Китай і Індія активно збільшують закупівлі: імпорт Індії зріс на 50%, а Китаю - на 22%.

Володимир Путін вже заговорив про можливе відновлення експорту в Європу, тиснучи на Брюссель через дефіцит ЗПГ і потенційне відтермінування ембарго на російський газ. Москва готує додаткові потужності для видобутку 400 тисяч барелів на добу, намагаючись максимально скористатися енергетичною кризою на Близькому Сході.

Шанс для Кремля повернутися в Європу?

Скориставшись моментом, Володимир Путін уже заговорив про відновлення енергетичного експорту до Європи. Європейські уряди вже відчувають тиск: через дефіцит скрапленого газу (ЗПГ) з Катару, Брюсселю, ймовірно, доведеться відкласти заплановане ембарго на російський газ, щоб уникнути енергетичного колапсу.

Чи зможе Росія втримати цю "золоту жилу"

Багато залежить від тривалості війни в Ірані. Москва вже готується розконсервувати потужності, щоб видобувати додаткові 400 тисяч барелів на добу, сподіваючись максимально використати кризу для власного збагачення.