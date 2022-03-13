Иран должен немедленно прекратить свои нападения на Ирак, - Госдеп США
В Госдепартаменте США осудили ракетные удары по Эрбилю в Ираке и призвали Иран прекратить свои нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
В сообщении Госдепартамента сказано, что США решительно осуждают ракетные удары по Эрбилю в Ираке прошлой ночью с территории Ирана.
"Удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака. Никакие объекты США не были повреждены, персонал не пострадал, и у нас нет указаний на то, что атака была направлена против Соединенных Штатов", - сказано в сообщении.
Также в США призвали Иран немедленно прекратить нападения на Ирак и не вмешиваться в его дела.
"Иран должен немедленно прекратить свои нападения, уважать суверенитет Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака. Соединенные Штаты поддерживают наших иракских партнеров, в том числе в Курдистане, и будут помогать нашим партнерам в регионе защищаться", - предупредили в Госдепе.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Иран выпустил около 10 ракет по столице курдского региона – городу Эрбиль в Ираке.
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