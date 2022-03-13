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Ракетный удар по Эрбилю в Ираке: жертв нет

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Эрбиль, Воскресенье 13 марта 2022 04:10
Ракетный удар по Эрбилю в Ираке: жертв нет Фото: в результате ракетного удара по иракскому Эрбилю жертв нет (twitter.com/LizSly)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате ракетного удара по городу Эрбиль, столице курдского региона в Ираке, жертв нет. США назвали эту атаку "возмутительным нападением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили иракские официальные лица, выпущенные из-за пределов Ирака около 10 ракет поразили столицу курдского региона Эрбиль. В результате удара жертв среди местного населения нет. О том, куда попали ракеты и о последствиях атаки для городской инфраструктуры чиновники не сообщили. Они отметили, что в аэропорту города не было сбоев авиарейсов.

Представитель Госдепартамента США назвал этот ракетный удар "возмутительным нападением". При этом он добавил, что никто из американцев не пострадал, и правительственным объектам в Эрбиле не был причинен ущерб.

После ракетного удара по Эрбилю заявлений об ответственности за его нанесение или дополнительных подробностей о последствиях пока не поступало.

Напомним, в ночь на 13 марта стало известно, что в Ираке несколько ракет были выпущены по консульству США в Эрбиле на северо-западе страны.

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