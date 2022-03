В Ираке по консульству США нанесен ракетный удар

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что в этом районе упало несколько ракет. При этом он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.

По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.

По данным министерства здравоохранения, в результате нападения в субботу вечером не было сообщений о раненых или погибших.

Иранские СМИ сообщают, что ракетный обстрел может быть местью за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии - из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - силами израильских ВВС на прошлой неделе.

По словам репортера "Курдистан 24" Барзана Садика, их студия в этом районе также пострадала в результате нападения.

В социальных сетях распространяют видео с места происшествия в этом районе.

Around 10 missiles were aimed at the US consulate in Erbil, Kurdistan, Iraq. It was like 2 km away from my home, one hit less than a km away. In a street fight, courage helps. But when bombs drop, you just gotta hope. Hopefully no one is hurt. Short video of a few missiles. pic.twitter.com/R8Hc72ZktG