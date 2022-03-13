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Іран повинен негайно припинити свої напади на Ірак, - Держдеп США

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США, Неділя 13 березня 2022 20:55
Іран повинен негайно припинити свої напади на Ірак, - Держдеп США Фото: У Держдепі США засудили напад Ірану на Ірак (Getty Imagts)
Автор: Анна Шиканова

У Держдепартаменті США засудили ракетні удари по Ербілю в Іраку і закликали Іран припинити свої напади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

У повідомленні Держдепартаменту сказано, що США рішуче засуджують ракетні удари по Ербілю в Іраку минулої ночі з території Ірану.

"Удари були кричущим порушенням суверенітету Іраку. Ніякі об'єкти США не були пошкоджені, персонал не постраждав, і у нас немає вказівок на те, що атака була спрямована проти Сполучених Штатів", - сказано в повідомленні.

Також в США закликали Іран негайно припинити напади на Ірак і не втручатися в його справи.

"Іран повинен негайно припинити свої напади, поважати суверенітет Іраку і припинити втручання у внутрішні справи Іраку. Сполучені Штати підтримують наших Іракських партнерів, у тому числі в Курдистані, і допомагатимуть нашим партнерам в регіоні захищатися", - попередили в Держдепі.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Іран випустив близько 10 ракет по столиці курдського регіону – місту Ербіль в Іраку.

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