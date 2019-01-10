Иран не будет соблюдать санкции США, - министр

Фото: Бижан Зангане (wikimedia.org)

Иран также не будет обсуждать объемы своего нефтяного экспорта

Министр нефтяной отрасли Ирана Бижан Зангане сказал в четверг, что действующие в отношении страны санкции США "совершенно незаконны" и Тегеран не намерен их соблюдать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что не должны соблюдать незаконные санкции против Ирана", - сказал Зангане на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Тамером аль-Гадбаном в Багдаде.

Он заявил, что Иран также не будет обсуждать объемы или пункты назначения своего нефтяного экспорта, пока находится под американскими санкциями.

"Сегодня мы обсудили, как улучшить сотрудничество с Ираком в различных аспектах, в особенности в нефтяных вопросах”, - сказал иранский политик.

Напомним, ранее министр нефти Ирана заявлял, что частные экспортеры Ирана, несмотря на американские санкции, не испытывают никаких трудностей со сбытом нефти.

Администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.