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Іран не буде дотримуватися санкції США, - міністр

Новини » Політика    10.01.2019 - 20:16
Іран не буде дотримуватися санкції США, - міністр
Фото: Бижан Зангане (wikimedia.org)

Іран також не буде обговорювати обсяги свого нафтового експорту

Міністр нафтової галузі Ірану Бижан Зангане сказав в четвер, що діють у відношенні країни санкції США "абсолютно незаконні" і Тегеран не має наміру їх дотримуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що не повинні дотримуватися незаконні санкції проти Ірану", - сказав Зангане на спільній прес-конференції зі своїм іракським колегою Тамером аль-Гадбаном в Багдаді.

Він заявив, що Іран також не буде обговорювати обсяги або пункти призначення свого нафтового експорту, поки знаходиться під американськими санкціями.

"Сьогодні ми обговорили, як поліпшити співпрацю з Іраком в різних аспектах, особливо в нафтових питаннях", - сказав іранський політик.

Нагадаємо, раніше міністр нафти Ірану заявляв, що приватні експортери Ірану, незважаючи на американські санкції, не відчувають ніяких труднощів зі збутом нафти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

 

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