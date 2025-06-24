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Іран більше не здатний створювати ядерну зброю, - Венс

Вівторок 24 червня 2025 03:06
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Іран більше не здатний створювати ядерну зброю, - Венс Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю. США знищили цю інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian і CNN.

"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер Іран не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", - сказав Венс в ефірі Fox News.

Також зазначимо, що інтерв'ю Венса з'явилося одразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто згоди про припинення вогню, яке вже сьогодні набуде чинності.

"Ми працювали над цим, якраз коли я покинув Білий дім, щоб приїхати сюди. Тож це гарна новина, що президент зміг довести це до фінішної межі", - сказав Венс.

Він також розповів, що прочитав чернетку поста Трампа "за дві хвилини до того, як ми вийшли в ефір". За словами Венса, він трохи відрізнявся від того, що президент США показав йому кілька годин тому.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати військові та ядерні об'єкти Ірану. Після цього країни регулярно обмінюються ударами.

У ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану, що розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У відповідь, 23 числа, Іран атакував щонайменше американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.

Кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню. Воно настане через кілька годин, як сторони завершать поточні місії. За словами Трампа, першим вогонь припинить Іран. Після 24 годин зупинки вогню - війна вважатиметься закінченою.

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Сполучені Штати Америки Джей Ді Венс
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