Иран больше не способен создавать ядерное оружие, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не способен создавать ядерное оружие. США уничтожили эту инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и CNN.
"Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", - сказал Вэнс в эфире Fox News.
Также отметим, что интервью Вэнса появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что между Израилем и Ираном достигнуто согласие и прекращении огня, которое уже сегодня вступит в силу.
"Мы работали над этим, как раз когда я покинул Белый дом, чтобы приехать сюда. Так что это хорошая новость, что президент смог довести это до финишной черты", - сказал Вэнс.
Он также рассказал, что прочитал черновик поста Трампа "за две минуты до того, как мы вышли в эфир". По словам Вэнса, он немного отличался от того, что президент США показал ему пару часов назад.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. После этого страны регулярно обмениваются ударами.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ, 23 числа, Иран атаковал как минимум американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Пару часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Оно наступит через несколько часов, как стороны завершат текущие миссии. По словам Трампа, первым огонь прекратит Иран. После 24 часов остановки огня - война будет считаться законченной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.