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Иран больше не способен создавать ядерное оружие, - Вэнс

Вторник 24 июня 2025 03:06
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Иран больше не способен создавать ядерное оружие, - Вэнс Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не способен создавать ядерное оружие. США уничтожили эту инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и CNN.

"Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", - сказал Вэнс в эфире Fox News.

Также отметим, что интервью Вэнса появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что между Израилем и Ираном достигнуто согласие и прекращении огня, которое уже сегодня вступит в силу.

"Мы работали над этим, как раз когда я покинул Белый дом, чтобы приехать сюда. Так что это хорошая новость, что президент смог довести это до финишной черты", - сказал Вэнс.

Он также рассказал, что прочитал черновик поста Трампа "за две минуты до того, как мы вышли в эфир". По словам Вэнса, он немного отличался от того, что президент США показал ему пару часов назад.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. После этого страны регулярно обмениваются ударами.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ, 23 числа, Иран атаковал как минимум американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Пару часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Оно наступит через несколько часов, как стороны завершат текущие миссии. По словам Трампа, первым огонь прекратит Иран. После 24 часов остановки огня - война будет считаться законченной.

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Соединенные Штаты Америки Джей Ди Вэнс
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