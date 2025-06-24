Иран больше не способен создавать ядерное оружие, - Вэнс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и CNN .

"Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", - сказал Вэнс в эфире Fox News.

Также отметим, что интервью Вэнса появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что между Израилем и Ираном достигнуто согласие и прекращении огня, которое уже сегодня вступит в силу.

"Мы работали над этим, как раз когда я покинул Белый дом, чтобы приехать сюда. Так что это хорошая новость, что президент смог довести это до финишной черты", - сказал Вэнс.

Он также рассказал, что прочитал черновик поста Трампа "за две минуты до того, как мы вышли в эфир". По словам Вэнса, он немного отличался от того, что президент США показал ему пару часов назад.