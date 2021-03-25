UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море

Автор: Андрей Козловский

Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Это произошло в Аравийском море.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщается, контейнеровоз, который принадлежит израильскому бизнесмену, направлялся в Танзанию из Индии. Во время плавания между Индией и Оманом в него попала ракета, которая повредила его.

Об инциденте сообщили израильским службам безопасности и владельцам компании.

Также известно, что корабль продолжит свой путь в Индию, где будет произведена оценка ущерба.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа. Судно шло под флагом Либерии.

Также сообщалось, что у берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа. Его атаковали скоростной лодкой.

Кроме того, у берегов Бенина пираты захватили судно Tommi Ritscher, тогда был похищен украинец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины атака
Читайте также
Иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии, - CBS
Прогноз погоды