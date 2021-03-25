Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море

Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Это произошло в Аравийском море.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Как сообщается, контейнеровоз, который принадлежит израильскому бизнесмену, направлялся в Танзанию из Индии. Во время плавания между Индией и Оманом в него попала ракета, которая повредила его.
Об инциденте сообщили израильским службам безопасности и владельцам компании.
Также известно, что корабль продолжит свой путь в Индию, где будет произведена оценка ущерба.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа. Судно шло под флагом Либерии.
Также сообщалось, что у берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа. Его атаковали скоростной лодкой.
Кроме того, у берегов Бенина пираты захватили судно Tommi Ritscher, тогда был похищен украинец.