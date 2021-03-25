Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море

Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Это произошло в Аравийском море.

Как сообщается, контейнеровоз, который принадлежит израильскому бизнесмену, направлялся в Танзанию из Индии. Во время плавания между Индией и Оманом в него попала ракета, которая повредила его.

Об инциденте сообщили израильским службам безопасности и владельцам компании.

Также известно, что корабль продолжит свой путь в Индию, где будет произведена оценка ущерба.