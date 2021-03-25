Іран атакував ізраїльське вантажне судно в Аравійському морі

Іран запустив ракету в ізраїльське вантажне судно. Це сталося в Аравійському морі.

Як повідомляється, контейнеровоз,який належить ізраїльському бізнесменові, прямував в Танзанію з Індії. Під час плавання між Індією та Оманом в нього влучила ракета, яка пошкодила його.

Про інцидент повідомили ізраїльських служб безпеки та власникам компанії.

Також відомо, що корабель продовжить свій шлях в Індію, де буде проведена оцінка збитку.