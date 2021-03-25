RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іран атакував ізраїльське вантажне судно в Аравійському морі

Автор: Андрій Козловський

Іран запустив ракету в ізраїльське вантажне судно. Це сталося в Аравійському морі.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Як повідомляється, контейнеровоз,який належить ізраїльському бізнесменові, прямував в Танзанію з Індії. Під час плавання між Індією та Оманом в нього влучила ракета, яка пошкодила його.

Про інцидент повідомили ізраїльських служб безпеки та власникам компанії.

Також відомо, що корабель продовжить свій шлях в Індію, де буде проведена оцінка збитку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер "Curacao Trader" і 15 членів екіпажу. Судно йшло під прапором Ліберії.

Також повідомлялося, що біля берегів Африки невідомі напали на судно під прапором Коморських островів, з якого викрали двох членів екіпажу. Його атакували швидкісний човном.

Крім того, біля берегів Беніну пірати захопили судно Tommi Ritscher, тоді був викрадений українець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України атака
Читайте також
Іранський аятолла дав дозвіл на удар по Саудівській Аравії, - CBS
Прогноз погоди