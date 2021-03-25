Іран атакував ізраїльське вантажне судно в Аравійському морі

Іран запустив ракету в ізраїльське вантажне судно. Це сталося в Аравійському морі.
Як повідомляється, контейнеровоз,який належить ізраїльському бізнесменові, прямував в Танзанію з Індії. Під час плавання між Індією та Оманом в нього влучила ракета, яка пошкодила його.
Про інцидент повідомили ізраїльських служб безпеки та власникам компанії.
Також відомо, що корабель продовжить свій шлях в Індію, де буде проведена оцінка збитку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер "Curacao Trader" і 15 членів екіпажу. Судно йшло під прапором Ліберії.
Також повідомлялося, що біля берегів Африки невідомі напали на судно під прапором Коморських островів, з якого викрали двох членів екіпажу. Його атакували швидкісний човном.
Крім того, біля берегів Беніну пірати захопили судно Tommi Ritscher, тоді був викрадений українець.