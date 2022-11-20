В Іраку вибухнув скраплений нафтовий газ: є багато загиблих і поранених

У провінції Сулейманія, що на півночі Іраку, стався вибух газу. Внаслідок інциденту загинуло та постраждало багато людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Губернатор регіону Хаваль Абубакір під час пресконференції поінформував, що надзвичайна подія трапилася 17 листопада.

За його словами, потужний вибух стався через витік із резервуару зрідженого нафтового газу, який використовується для опалення будинків.

У результаті інциденту щонайменше 11 осіб загинули, а 13 - зазнали поранень. Пошуки чотирьох людей, які опинилися під завалами, тривають.

Правоохоронці розпочали розлідування причин вибуху.