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В Ираке взорвался сжиженный нефтяной газ: есть много погибших и раненых

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Воскресенье 20 ноября 2022 06:40
В Ираке взорвался сжиженный нефтяной газ: есть много погибших и раненых Фото: В Ираке произошел взрыв сжиженного нефтяного газа
Автор: Олег Васкив

В провинции Сулеймания на севере Ирака произошел взрыв газа. В результате инцидента погибло и пострадало много людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Губернатор региона Хаваль Абубакир во время пресс-конференции проинформировал, что чрезвычайное происшествие произошло 17 ноября.

По его словам, мощный взрыв случился из-за утечки из резервуара сжиженного нефтяного газа, который используется для отопления домов.

В результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, а 13 - получили ранения. Поиски четырех человек, оказавшихся под завалами, продолжаются.

Правоохранители приступили к расследованию причин взрыва.

Напомним, в Тимивском районе Сахалинской области России из- за взрыва газа обрушилась пятиэтажка. В результате инцидента 10 человек пострадали, 3 - погибли.

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