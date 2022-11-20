В Ираке взорвался сжиженный нефтяной газ: есть много погибших и раненых
В провинции Сулеймания на севере Ирака произошел взрыв газа. В результате инцидента погибло и пострадало много людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Губернатор региона Хаваль Абубакир во время пресс-конференции проинформировал, что чрезвычайное происшествие произошло 17 ноября.
По его словам, мощный взрыв случился из-за утечки из резервуара сжиженного нефтяного газа, который используется для отопления домов.
В результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, а 13 - получили ранения. Поиски четырех человек, оказавшихся под завалами, продолжаются.
Правоохранители приступили к расследованию причин взрыва.
Напомним, в Тимивском районе Сахалинской области России из- за взрыва газа обрушилась пятиэтажка. В результате инцидента 10 человек пострадали, 3 - погибли.