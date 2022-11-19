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На Сахаліні під час вибуху обвалилася п'ятиповерхівка

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Сахалін, Субота 19 листопада 2022 07:26
На Сахаліні під час вибуху обвалилася п'ятиповерхівка Фото: на Сахаліні під час вибуху в п'ятиповерхівці обвалився під'їзд (t.me/breakingmash)
Автор: Артур Родивилов

У Тимівському районі Сахалінської області Росії через вибух обвалилася п'ятиповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

За попередніми даними, десятеро людей постраждали, троє загинули.

"Чотири квартири обвалилися в селищі Тимівському на Сахаліні. Це сталося близько першої години дня, вибуховою хвилею знищило цілий під'їзд", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада заявила, що у будинку стався вибух газу. Аварійні служби розпочали розбір завалів будинку.

У жовтні в російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася вдвічі.

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