В Іраку стався вибух у гуртожитку: четверо загиблих, десятки постраждалих

Вибух стався у гуртожитку у провінції Дахук в Іракському Курдистані. Четверо людей загинули, 27 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafak News.
За попередньою інформацією, стався витік газу.
Вибухнув студентський гуртожиток у центрі провінції. Серед постраждалих є офіцер збройних сил Іраку та співробітник служби безпеки.
Нагадаємо, щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.
21 листопада провели евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.
Раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.
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