В Ираке произошел взрыв в общежитии: четверо погибших, десятки пострадавших

По предварительной информации, произошла утечка газа.

Взорвалось студенческое общежитие в центре провинции. Среди пострадавших есть офицер вооруженных сил Ирака и сотрудник службы безопасности.

Напомним, не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае.

21 ноября провели эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.

Ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.

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