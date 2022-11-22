В Ираке произошел взрыв в общежитии: четверо погибших, десятки пострадавших

Взрыв произошел в общежитии в провинции Дахук в Иракском Курдистане. Четыре человека погибли, 27 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shafak News.
По предварительной информации, произошла утечка газа.
Взорвалось студенческое общежитие в центре провинции. Среди пострадавших есть офицер вооруженных сил Ирака и сотрудник службы безопасности.
Напомним, не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае.
21 ноября провели эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.
Ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.