В Іраку прогримів вибух на нафтобазі: є загиблі та поранені

За даними Міністерства енергетики Іраку, вибух і пожежа сталися через витік газу у старій насосній системі на нафтосховищі Зубайр, коли робітники виконували зварювальні роботи поблизу трубопроводу в Басрі.

Повідомляється, що даний трубопровід транспортує сиру нафту з родовища Зубайр до сусідніх резервуарів для зберігання.

Рано в неділю вдень міністерство заявило, що пожежу було "взято під частковий контроль" і що"інциденти такого характеру потребують часу для повного локалізації та гасіння".

Один із поранених перебуває у критичному стані. Відомо, що інцидент не порушив роботу нафтового родовища, яке видобуває 400 000 барелів нафти на день.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що територія охоплена полум’ям та густим чорним димом. Пожежники у захисному спорядженні боролися з вогнем, використовуючи білу піну для покриття місця події.

Італійська компанія Eni є розробником нафтового родовища Зубайр.

Ірак є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії. Доходи від нафти становлять понад 90 відсотків бюджету Іраку.

Згідно з даними міністерства, країна видобуває понад чотири мільйони барелів на добу з нафтових родовищ, що контролюються Багдадом, порівняно з майже 2,4 мільйона барелів на добу у 2009 році.

Також у неділю міністерство оголосило про загальний експорт нафти у вересні в розмірі 102,15 мільйона барелів, що принесло 6,96 мільярда доларів.