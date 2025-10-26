В Іраку прогримів вибух на нафтобазі: є загиблі та поранені

На півдні Іраку стався вибух на нафтовому родовищі Зубайр. Унаслідок цього загинула одна людина й ще четверо дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National News.
За даними Міністерства енергетики Іраку, вибух і пожежа сталися через витік газу у старій насосній системі на нафтосховищі Зубайр, коли робітники виконували зварювальні роботи поблизу трубопроводу в Басрі.
Повідомляється, що даний трубопровід транспортує сиру нафту з родовища Зубайр до сусідніх резервуарів для зберігання.
Рано в неділю вдень міністерство заявило, що пожежу було "взято під частковий контроль" і що"інциденти такого характеру потребують часу для повного локалізації та гасіння".
Один із поранених перебуває у критичному стані. Відомо, що інцидент не порушив роботу нафтового родовища, яке видобуває 400 000 барелів нафти на день.
На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що територія охоплена полум’ям та густим чорним димом. Пожежники у захисному спорядженні боролися з вогнем, використовуючи білу піну для покриття місця події.
Італійська компанія Eni є розробником нафтового родовища Зубайр.
Ірак є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії. Доходи від нафти становлять понад 90 відсотків бюджету Іраку.
Згідно з даними міністерства, країна видобуває понад чотири мільйони барелів на добу з нафтових родовищ, що контролюються Багдадом, порівняно з майже 2,4 мільйона барелів на добу у 2009 році.
Також у неділю міністерство оголосило про загальний експорт нафти у вересні в розмірі 102,15 мільйона барелів, що принесло 6,96 мільярда доларів.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня у Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи.
За словами місцевих, тоді спостерігалось два димові стовпи: один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони знаходяться майже на одній лінії.
Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що далекобійні безпілотники вдарили по нафтобазі в Гвардійському. Також українські захисники атакували "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське".