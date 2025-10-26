В Ираке прогремел взрыв на нефтебазе: есть погибшие и раненые

По данным Министерства энергетики Ирака, взрыв и пожар произошли из-за утечки газа в старой насосной системе на нефтехранилище Зубайр, когда рабочие выполняли сварочные работы вблизи трубопровода в Басре.

Сообщается, что данный трубопровод транспортирует сырую нефть с месторождения Зубайр к соседним резервуарам для хранения.

Рано в воскресенье днем министерство заявило, что пожар был "взят под частичный контроль" и что "инциденты такого характера требуют времени для полной локализации и тушения".

Один из раненых находится в критическом состоянии. Известно, что инцидент не нарушил работу нефтяного месторождения, которое добывает 400 000 баррелей нефти в день.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что территория охвачена пламенем и густым черным дымом. Пожарные в защитном снаряжении боролись с огнем, используя белую пену для покрытия места происшествия.

Итальянская компания Eni является разработчиком нефтяного месторождения Зубайр.

Ирак является вторым по величине производителем ОПЕК после Саудовской Аравии. Доходы от нефти составляют более 90 процентов бюджета Ирака.

Согласно данным министерства, страна добывает более четырех миллионов баррелей в сутки из нефтяных месторождений, контролируемых Багдадом, по сравнению с почти 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2009 году.

Также в воскресенье министерство объявило об общем экспорте нефти в сентябре в размере 102,15 миллиона баррелей, что принесло 6,96 миллиарда долларов.